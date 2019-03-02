Доренко высмеял Михалкова из-за критики в свой адрес

Журналист Сергей Доренко высмеял режиссера Никиту Михалкова после того, как он раскритиковал его в своей передаче «Бесогон». Свой ответ он опубликовал в телеграме.

Конфликт между ними завязался во время эфира радиостанции «Говорит Москва», где режиссера обвинили в искажении фактов. Михалков обиделся, и после этого в своей передаче раскритиковал журналиста.

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«Мне жаль, что я вас огорчил. Сознаю, я — прах под копытами ваших коней, я — блевотина ваших псов», — написал Доренко.

Он добавил, что может лично «обгрызть ногти» режиссеру на пальцах ног «в знак покаяния».

Ранее сообщалось, что Михалков оценил шансы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины.