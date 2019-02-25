Кому достанутся деньги Малашенко, рассказал эксперт

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Адвокат Сергей Жорин заявил, что на имущество покончившего с собой Игоря Малашенко в первую очередь будут претендовать его супруга Божена Рынска и его дети. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

Он уточнил, что такой сценарий раздела имущества будет осуществляться, если Малашенко не оставил завещания. Также он подчеркнул, что его имущество достанется Рынска только в том случае, если он заключил с ней брак.

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Жорин напомнил, что если Малашенко не успел разделить имущество со своей предыдущей женой, то совместно нажитое будет сначала поделено поровну между экс-супругами, и только потом между наследниками первой очереди.

Ранее СМИ опубликовали кадры дома Малашенко в Испании.