Monde: одно из дел о сексуальных домогательствах Люка Бессона закрыто
Тьерри Марембера, адвокат французского сценариста и продюсера Люка Бессона, заявил, что прокуратура Парижа прекратила расследование дела об изнасиловании актрисы Сэнды Ван Рой его подзащитным. Об этом сообщает Le Monde.
Адвокат подчеркнул, что прокуратура приняла решение о закрытии дела после «очень тщательного расследования». Он добавил, что Бессон «удовлетворен» данным решением.
В ноябре прошлого года сообщалось, что пять женщин обвинили Бессона в домогательствах.