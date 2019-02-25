Monde: одно из дел о сексуальных домогательствах Люка Бессона закрыто

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Тьерри Марембера, адвокат французского сценариста и продюсера Люка Бессона, заявил, что прокуратура Парижа прекратила расследование дела об изнасиловании актрисы Сэнды Ван Рой его подзащитным. Об этом сообщает Le Monde.

Адвокат подчеркнул, что прокуратура приняла решение о закрытии дела после «очень тщательного расследования». Он добавил, что Бессон «удовлетворен» данным решением.

В ноябре прошлого года сообщалось, что пять женщин обвинили Бессона в домогательствах.