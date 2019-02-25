Джамалу уличили в корпоративах в РФ после потери Украиной Крыма

Ведущий украинского телеканала Newsone Макс Назаров в своем фейсбуке напомнил о том, что крымскотатарская певица Джамала (Сусана Джамаладинова) выступала с концертами в России летом 2014 года.

Телеведущий саркастически поблагодарил исполнительницу за корпоративы и концерты на российской территории, состоявшиеся после присоединения Крыма к России в 2014 году и начала военного конфликта в Донбассе.

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«Спасибо за Ваших чудесных родителей, которые патриотизм и родную страну променяли на материальные блага», — добавил Назаров.

В заключение ведущий с сарказмом назвал Джамалу «гордостью страны».

Ранее сообщалось, что украинский дуэт «Анна-Мария», участницы которого претендовали на представление страны на «Евровидении», довел Джамалу до слез.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.