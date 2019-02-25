Затравленную из-за России украинскую участницу «Евровидения» поддержал Киркоров

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Российский исполнитель Филипп Киркоров поддержал украинскую певицу Maruv (Анна Корсун), выбранную зрителями представителем Украины на «Евровидении-2019», на которую обрушились с критикой из-за гастролей по России, сообщает сайт kp.ru.

Киркоров подчеркнул, что «Евровидение» — это песенный конкурс, в котором не должно быть места политике. Также артист назвал Maruv талантливой и смелой, поскольку девушка не побоялась говорить правду.

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«Эта девочка честно победила в национальном отборе, у нее была самая модная песня. И зрители голосовали за ее талант и песню вне всяких политических пристрастий», — сказал Киркоров.

Он также выразил мнение, что Корсун достойно представит Украину на конкурсе «Евровидение».

После победы Maruv в национальном отборе на «Евровидение» Киев выдвинул певице ультиматум по участию в конкурсе. Как рассказали в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), Корсун был передан контракт, в котором есть пункт о запрете гастролировать в России.

Ранее стало известно, что права на песню Maruv, которую она должна исполнять на «Евровидении», принадлежат российской компании.