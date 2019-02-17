Обладатель «Золотого медведя» назвал свою победу «грандиозным достижением»

Израильский режиссер Надав Лапид, который получил главный приз Берлинского кинофестиваля за фильм «Синонимы», назвал на пресс-конференции свою победу «грандиозным достижением». Об этом сообщает РИА «Новости».

Лапид отметил, что данная кинокартина была «самым сложным периодом» в его жизни. Он рассказал, что время пост-продакшна фильма «было ужасным», так как его мать «сильно болела».

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«Не подумайте, я очень рад получить «Золотого медведя», это грандиозное достижение», — подчеркнул режиссер.

Лапид также выразил надежду, что зрители увидят в «Синонимах» не политическое заявление, а человеческую историю.

Ранее стало известно, что Лапид получил «Золотого медведя» за «Синонимы».