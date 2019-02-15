Представитель Друзя прокомментировала его отстранение

<img src="//img.gazeta.ru/files3/31/12186031/3in3-pic905-895x505-94925.jpg">

Менеджер магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя Александра Григоренко прокомментировала решение Первого канала отстранить его от участия в передачах. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, эта мера является справедливой, но огорчительной для всех: и для зрителей, и для самого канала.

Реклама

«Вне всех этих позиций стоит сам Друзь, который, безусловно, будет этим огорчен, потому что «Что? Где? Когда?» — это его жизнь, это очень важная часть жизни», — отметила Григоренко.

Ранее сообщалось, что главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер отреагировал на скандальное отстранение.

Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа. Друзь ответил, что редактор передачи сам настойчиво предлагал раскрыть правильные варианты перед съемками.