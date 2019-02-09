Зеленского обвинили в употреблении наркотиков

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Во время перепалки у входа во львовский Дворец культуры ветераны АТО обвинили кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в употреблении наркотиков, передает интернет-портал «Буквы».

Отмечается, что Зеленский выразил согласие пройти освидетельствование вместе с обвинителем.

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«Вызывайте врача. Львовяне, слава Украине! Спасибо вам за все. Приходите к нам. У нас концерт», — заявил Зеленский.

При этом, по данным портала, пока обвинивший Зеленского в употреблении наркотиков вызывал врача, сам шоумен попытался уйти.

Ранее в сети появилось видео конфликта Зеленского с ветеранами АТО во Львове.