Зеленского обвинили в употреблении наркотиков
Во время перепалки у входа во львовский Дворец культуры ветераны АТО обвинили кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в употреблении наркотиков, передает интернет-портал «Буквы».
Отмечается, что Зеленский выразил согласие пройти освидетельствование вместе с обвинителем.
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«Вызывайте врача. Львовяне, слава Украине! Спасибо вам за все. Приходите к нам. У нас концерт», — заявил Зеленский.
При этом, по данным портала, пока обвинивший Зеленского в употреблении наркотиков вызывал врача, сам шоумен попытался уйти.
Ранее в сети появилось видео конфликта Зеленского с ветеранами АТО во Львове.