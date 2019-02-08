Названы сроки восстановления горевшего «звездного дома» в Москве

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Восстанавливать горевший на Никитском бульваре в центре столицы жилой дом, в котором погибли восемь человек, будут не менее шести месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент капитального ремонта в Москве.

В настоящее время в горевшем доме, в котором проживают российские звезды, ведутся противоаварийные работы, идет укрепление поврежденных пожаром конструкций. Также после тушения пожара просушиваются квартиры и вывозится мусор, добавили в департаменте.

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Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы произошел в ночь на 4 февраля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем, полагают в МЧС.

Ранее сообщалось, что российский дирижер Юрий Башмет Юрий Башмет отменил выступление после пожара в «звездном доме».