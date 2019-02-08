Стало известно, где похоронят Сергея Юрского

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Стало известно, где похоронят народного артиста России Сергея Юрского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Как отмечается, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

«Решение принято, Троекуровское кладбище», — подтвердил Немерюк.

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Прощание с артистом состоится в Театре Моссовета 11 февраля.

Сергей Юрский умер в возрасте 83 лет утром 8 февраля. Ранее соболезнования в связи с кончиной Юрского его родным и близким выразил президент России Владимир Путин.