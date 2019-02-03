Минздрав подтвердил смерть Децла в Ижевске
В пресс-службе удмуртского Минздрава подтвердили, что Кирилл Толмацкий (Децл) скончался после концерта в Ижевске, сообщает ТАСС.
«Минздрав подтверждает [смерть Децла]», — сообщили представители регионального Минздрава.
В ведомстве добавили, что к расследованию смерти артиста «подключились» врачи.
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Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту смерти Децла.
Кирилл Толмацкий скончался в возрасте 35 лет. По предварительным данным, он умер от проблем с сердцем.