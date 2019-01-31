Лжепродавцы картошки обокрали квартиру эксперта «Битвы экстрасенсов»

В столице неизвестные обокрали квартиру одного из экспертов телешоу «Битва экстрасенсов», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

30 января в полицию обратился его сын, который рассказал, что двое неизвестных предложили купить продукты, в частности, картофель. Один из незнакомцев отвел мужчину в другую комнату, а другой прошел в спальню и похитил 990 тыс. руб. наличными.

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После этого мужчины скрылись. Полиция возбудила уголовное дело о краже. Устанавливаются личности преступников.

В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили факт кражи, не уточнив личности потерпевших.