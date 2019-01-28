После кражи у Третьяковской галереи находится только одна машина полиции
У здания Третьяковской галереи, где накануне произошла кража картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», осталась только одна полицейская машина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, здание музея оцеплено, а внутри приглушен свет. Вход в галерею огорожен красно-белой лентой, внутри продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.
Ранее официальный представитель российского МВД Ирина Волк проинформировала о том, что сотрудникам правоохранительных органов удалось установить черты похитителей картины.