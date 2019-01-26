В сети появилось видео со съемок нового «Терминатора» с Шварценеггером

В сети появилось видео со съемочной площадки шестого фильма франшизы «Терминатор», сообщает «Киноафиша» .

Полутораминутный ролик показывает режиссера фильма Тима Миллера и продюсера Энди Вайну.

Кроме того, исполнитель главной роли Арнольд Шварценеггер говорит: «Будапешт – один из лучших городов мира». Съемки картины проходят в Венгрии.

Ранее студия Paramount, приступившая к съемкам шестого фильма из серии картин о Терминаторе, опубликовала в твиттере первый стилл-кадр с тремя героинями боевика.