Ариану Гранде обвинили в расизме и плагиате

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Певицу Ариану Гранде обвинили в краже текстов рэп-исполнительницы Princess Nokia. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, речь идет о новой песне Гранде «7 Rings».

Как отмечается, Princess Nokia утверждает, что Гранде украла текст ее композиции «Mine».

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При этом рэперы Soulja Boy и 2 Chainz также обвинил Ариану Гранде в «воровстве» и заподозрили исполнительницу в расизме.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде отреклась от «неизданного» альбома своих песен.