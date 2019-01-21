Ариану Гранде обвинили в расизме и плагиате
Певицу Ариану Гранде обвинили в краже текстов рэп-исполнительницы Princess Nokia. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, речь идет о новой песне Гранде «7 Rings».
Как отмечается, Princess Nokia утверждает, что Гранде украла текст ее композиции «Mine».
Реклама
При этом рэперы Soulja Boy и 2 Chainz также обвинил Ариану Гранде в «воровстве» и заподозрили исполнительницу в расизме.
Ранее сообщалось, что Ариана Гранде отреклась от «неизданного» альбома своих песен.