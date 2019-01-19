Студия прекратила сотрудничество с Ар Келии из-за скандала с сексуальным насилием

Звукозаписывающая компания Sony Music прекратила сотрудничество с музыкантом и продюсером Ар Келии из-за обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщает AP.

Как отмечается, это произошло на фоне выхода скандального шестичасового фильма «Пережить Ар Келли». В нем исполнитель обвиняется в сексуальных домогательствах и насилии.

Реклама

По словам адвоката музыканта,все представленные в картине факты сфабрикованы.

В свою очередь дочь Ар Келии назвала его «монстром», заявив, что не общается с ним много лет.