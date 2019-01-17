Суд вынес вердикт по делу Александра Реввы

Кунцевский суд Москвы счел, что в песне «Чика» шоумена Александра Реввы нет плагиата, передает ТАСС.

В июне прошлого года стало известно, что сочинский певец-пародист Руслан Кагарманов судится с шоуменом Александром Реввой из-за песни «Чика». Кагарманов заявлял, что Ревва украл у него песню.

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«Судом отказано в удовлетворении требований Кагарманова к Ревве о защите авторского права в отношении произведения — песни «Чика», — сказал представитель суда.

В судебной пресс-службе добавили, что Кагарманов требовал признать незаконным исполнение песни «Чика» Реввой, лишить последнего возможности ее использовать, а также настаивал на выплате 51 тыс. руб. убытков.