Арету Франклин обокрали перед смертью
Полиция расследует дело о краже имущества известной американской певицы Ареты Франклин. Об этом сообщает TMZ.
Отмечается, что кто-то незаконно использовал ее финансовые активы. Согласно предварительной информации, это началось незадолго до смерти знаменитой исполнительницы.
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Информации о количестве украденных денег на данный момент нет. По факту инцидента заведено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что принадлежавший певице Арете Франклин особняк в Детройте продали за $300 тысяч.