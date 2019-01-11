Арету Франклин обокрали перед смертью

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Полиция расследует дело о краже имущества известной американской певицы Ареты Франклин. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что кто-то незаконно использовал ее финансовые активы. Согласно предварительной информации, это началось незадолго до смерти знаменитой исполнительницы.

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Информации о количестве украденных денег на данный момент нет. По факту инцидента заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что принадлежавший певице Арете Франклин особняк в Детройте продали за $300 тысяч.