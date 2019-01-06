В Грозном перестали продавать билеты на фильм-концерт корейской группы BTS

В Грозном была приостановлена продажа билетов на фильм-концерт поп-группы из Южной Кореи BTS «Love Yourself». Об этом сообщается в инстаграме кинотеатра «Киностар».

Согласно данным интернет-издания «Кавказский узел», против показа картины выступили авторы чеченского паблика «Карфаген». Они сочли кинофильм «наилучшим способом» оскорбить народ Чечни.

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Бойз-бэнд BTS является одной из самых популярных K-Pop групп. Они первыми из южнокорейских коллективов были номинированы на «Грэмми», всего у BTS более 120 музыкальных наград.

Ранее кинотеатр в Махачкале отменил показ фильма «Love yourself».