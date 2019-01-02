Глызин высказался о смерти Криса Кельми

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Заслуженный артист России Алексей Глызин прокомментировал известие о смерти певца Криса Кельми. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что хорошо знал музыканта, и у него было много положительных качеств.

«Для меня это жутко, когда мои товарищи, коллеги, люди, с которыми я знаком много лет... Недавно был Женя Осин, для меня это был шок», — сказал Глызин.

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При этом артист подчеркнул, что у певца были серьезные проблемы в последнее время.

Ранее сообщалось, что Диана Гурцкая прокомментировала смерть Криса Кельми.