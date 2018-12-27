Умер Дмитрий Матвеев

В возрасте 65 лет скончался советский и российский актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил друг актера Олег Хартулари.

Хартулари попрощался с Матвеевым и подчеркнул, что ему будет не хватать «звонков и теплых слов» актера.

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«Царствие тебе Небесное! До встречи!» — написал Хартулари.

Дмитрий Матвеев родился 12 марта 1953 года в Потсдаеме в ГДР, однако в скором времени его семья вернулась в СССР. В 1981 он закончил обучение во ВГИКе и начал работать на «Мосфильме».

Матвеев снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, среди которых «Осенний марафон», «Государственная граница. Год сорок первый» и многие другие. Помимо этого он работал как актер озвучки и стал голосом Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона. Также он озвучивал главного антагониста «Звездных войн» Дарта Вейдера в четвертом эпизоде киносаги.

Причина смерти актера не уточняется.