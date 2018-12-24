Зеленский анонсировал интервью о президентских амбициях

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Актер Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону ответил на вопрос об участии в предстоящих президентских выборах на Украине. Анонс интервью опубликован на YouTube-канале Гордона.

По словам Зеленского, Гордон говорил о нем, только правду.

В свою очередь, Гордон заявил, что Зеленский рассказал о своих планах на выборы президента на Украине.

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Ранее сообщалось, что по опросам Владимир Зеленский опережает украинского лидера Петра Порошенко и уступает только экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко.

Также стало известно, что блок Порошенко отчитался о победе на региональных выборах.