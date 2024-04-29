Александр Мостовой пообещал жесткое наказание для ведущей «Матч ТВ»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу в споре с ведущей «Матч ТВ» Олесей Серегиной, передает Sport24.

Серегина поставила на победу московского «Локомотива» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Мостовой же поставил на красно-белых.

«Спор у нас был, и наказание для Серегиной я обязательно придумаю. Изначально была мысля в виде жесткого наказания, но раскрывать ее не буду», — сказал Мостовой.

Также Мостовой отметил, что он может загадать Серегиной выйти в эфир в футболке «Спартака» или сказать, что он стал главным тренером красно-белых.

«Что-нибудь да придумаем. Может, посоветуюсь с самой Олесей», — добавил Мостовой.

«Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 3:2.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Гильермо Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

Ранее Андрей Аршавин заявил о прогрессе «Спартака» при новом тренере.