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Александр Мостовой пообещал жесткое наказание для ведущей «Матч ТВ»

Александр Мостовой: придумаю наказание для ведущей «Матч ТВ» Серегиной

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу в споре с ведущей «Матч ТВ» Олесей Серегиной, передает Sport24.

Серегина поставила на победу московского «Локомотива» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Мостовой же поставил на красно-белых.

«Спор у нас был, и наказание для Серегиной я обязательно придумаю. Изначально была мысля в виде жесткого наказания, но раскрывать ее не буду», — сказал Мостовой.

Также Мостовой отметил, что он может загадать Серегиной выйти в эфир в футболке «Спартака» или сказать, что он стал главным тренером красно-белых.

«Что-нибудь да придумаем. Может, посоветуюсь с самой Олесей», — добавил Мостовой.

«Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 3:2.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Гильермо Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

Ранее Андрей Аршавин заявил о прогрессе «Спартака» при новом тренере.

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