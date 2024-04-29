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В генконсульстве РФ прокомментировали убийство украинцев в Германии

Консульство не подтвердило задержание россиянина из-за убийства украинцев в ФРГ

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Michael Probst/AP

На данный момент нет подтверждения, что задержанный по обвинению в убийстве двух граждан Украины в немецком Мурнау является гражданином России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Генконсульства РФ в немецком Бонне.

«Информации о задержании российского гражданина в связи с упомянутыми в СМИ событиями в генеральное консульство не поступало», — сообщили в консульстве.

Там добавили, что на данный момент нет подтверждения информации, что подозреваемый мужчина вовсе имел российский паспорт.

В субботу 27 апреля в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее были обнаружены тела двух граждан Украины 1987-го и 2001 годов рождения. Их нашли с колото-резаными ранами на территории торгового центра. Один умер на месте, второй позже в больнице.

Сообщалось, что полиция района Гармиш-Партенкирхен, где случилось преступление, задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего мужчину с гражданством России.

Ранее в Германии школьники убили 17-летнего баскетболиста из Украины.

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