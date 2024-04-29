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В российском регионе цыгане сдали БПЛА на металлолом

Baza: в Тамбовской области цыгане сдали российский БПЛА на металлолом

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Телеграм-канал «Baza»

В Тамбовской области цыгане привезли в пункт прием металлолома беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что накануне сотрудники пункта приема металлолома в Первомайском районе вызвали полицию, когда им привезли беспилотник. Предполагается, что это российский аппарат «Орлан-10». Где был найден этот беспилотник, в настоящее время выясняют правоохранительные органы.

В феврале текущего года стало известно, что за два года в Российской Федерации в несколько раз выросло производство многофункциональных беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30». Об этом сообщили в «Специальном технологическом центре» (СТЦ). Генеральный конструктор СТЦ Роман Иванов отметил, что выпуск «Орлана-10» увеличился в 3-4 раза, а выпуск «Орлана-30» увеличился до 25 раз относительно 2021 года. По его словам, в будущем линейка БПЛА «Орлан» будет обновляться и совершенствоваться.

Ранее в Иванове мастер сдал в металлолом шесть отданных ему в ремонт автомобилей.

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