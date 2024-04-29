Комитет парламента Грузии одобрил во втором чтении закон об иноагентах

Юридический комитет парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Комитет постатейно обсуждал законопроект в течение 10 часов.

Во время обсуждения произошли острые дебаты между представителями правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозиции, сообщает RT.

До этого в парламенте Грузии заявили, что не боятся санкций США из-за закона об иноагентах.

В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент. В сопроводительной записке говорилось, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юрлиц и СМИ, чьи доходы поступают из-за рубежа.

Ранее президент Грузии Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах.