От клещей до отравлений: как уберечь детей от опасностей на майские праздники

Майские праздники — отличный повод провести время с детьми и заняться чем-нибудь интересным: отправиться на дачу, открыть сезон шашлыков или устроить марафон активностей в городе. Вместе с тем родителям важно учитывать возможные риски, которые могут подстерегать детей — как за городом, так и в городе. Дарья Маркова, ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, рассказала «Газете.Ru», на что обратить внимание, чтобы уберечь своих детей.

Простуды

Весенняя погода часто бывает обманчива — особенно когда хочется поскорее сменить надоевшие теплые куртки на тонкую ветровку или даже толстовку. Вместе с тем и весной, и даже летом дети могут легко простыть.

Переохлаждение провоцирует снижение иммунной защиты, из-за чего ребенок становится более уязвимым к инфекциям. При этом весной многие вирусы становятся особенно активными, в том числе риновирусы — главные «виновники» сезонных простуд.

Даже если ребенок постоянно двигается или вы планируете активную прогулку, не стоит одеваться слишком легко. Лучше следовать принципу многослойности: футболка — кофта — куртка. Если станет жарко — верхний слой можно будет снять.

Переедание и отравления

Проблемы с пищеварительной системой могут настигнуть и дома, и на даче, и в отпуске. Прежде всего необходимо следить, чтобы ребенок не переедал и не ел слишком тяжелую пищу. Если предстоит семейная поездка на шашлыки, для детского стола лучше отказаться от баранины или жирной свинины в пользу более диетических курицы или индейки.

Необходимо соблюдать правила гигиены: чаще мыть руки с мылом, не есть немытые фрукты и овощи, следить за сроками годности продуктов.

Брать на пикник пирожные с кремом, мясные нарезки или майонезные салаты — не лучшая идея. В жаркую погоду они портятся очень быстро и могут стать причиной отравления ребенка.

Важно отличать симптомы отравления от проявлений кишечной инфекции.

Когда ребенок жалуется на тошноту и боль в животе, но при этом у него нет температуры, скорее всего речь идет об отравлении. В этом случае помогут сорбенты, обильное питье и соблюдение покоя.

Если помимо желудочно-кишечных симптомов (тошнота, понос), у ребенка наблюдается повышенная температура, слабость и сонливость — лучше обратиться к врачу, так как это уже может быть признаком кишечной инфекции.

Солнечные ожоги

Солнечный ожог ребенок может получить даже тогда, когда на улице не особенно жарко. Поэтому на природе лучше по возможности использовать закрытую одежду и головной убор. Например, кепку с козырьком.

Открытые участки тела необходимо намазать солнцезащитным кремом, адаптированным для детей. С фактором защиты от ультрафиолетовых лучей (SPF) 50+.

Кроме того, не забывайте, что чем активнее ребенок двигается, тем больше жидкости он должен употреблять. Для утоления жажды выбирайте обычную воду, домашний сок или компот, а не сладкую газировку.

Укусы клещей и насекомых

Клещи — одна из главных опасностей, подстерегающих нас на майских праздниках.

Первое правило: не пытаться вытащить клеща самостоятельно. Не нужно «тестировать» на ребенке народные средства, вроде иголок и подсолнечного масла. Лучше сразу же отправиться в ближайший травмпункт и доверить извлечение клеща врачу.

Так вы точно будете уверены, что его частички не останутся в коже и в дальнейшем не спровоцируют воспаление.

Второе правило — обязательно удостовериться, что клещ не был переносчиком энцефалита или боррелиоза (болезнь Лайма). В травмпунктах клещей отправляют на исследования по умолчанию. Если вы все-таки решились доставать вредителя сами — его необходимо будет отвезти в лабораторию. После этого ребенка стоит показать педиатру.

Помимо клещей, в отпуске или на даче могут укусить различные насекомые. На этот случай в аптечке полезно иметь специальную мазь против зуда.

Если ребенок жалуется на сильное жжение и дискомфорт, возможно, дело в аллергической реакции.

Можно принять антигистаминный препарат, например капли или сироп для детей. Некоторые родители предпочитают заклеивать место укуса, но я бы не советовала так делать. Лучше просто следить, чтобы ребенок не расчесывался и несколько раз в день смазывать проблемный участок кожи мазью.

Ссадины и ранки

Праздничные выходные редко обходятся без разбитых коленок, царапин и ранок на руках. Столкнуться с такой проблемой можно абсолютно везде — и на пляже, и на даче, и во время уроков езды на велосипеде в соседнем дворе.

Важно учитывать, что даже маленькая ссадина рискует спровоцировать весьма серьезные последствия — вплоть до распространения инфекции вглубь и развития воспаления окружающих тканей.

Чтобы снизить вероятность осложнений, ранку необходимо как можно скорее обработать. Сначала промыть чистой проточной водой, а затем продезинфицировать. Оптимальным выбором станут раствор хлоргексидина или специальный порошок антисептика. Средства на основе спирта для детей лучше не использовать.

Нельзя пускать на самотек и процесс заживления ранки. Если она начинает нарывать и воспаляться, следует обратиться к врачу-травматологу или детскому хирургу.