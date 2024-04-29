Мостовой рассказал, в чем заключается преимущество «Зенита» над «Краснодаром»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что чемпионская интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ) сохранится до конца сезона, передает «Чемпионат».

«Чемпионская интрига в РПЛ сохранится до конца сезона. У «Краснодара» сложнее календарь. Это плюс для «Зенита». Но я рад тому, что чемпиона мы будем ждать до самого последнего тура», — сказал Мостовой.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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