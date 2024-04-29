Взрывы произошли в Одессе

Взрывы произошли в городе Одессе на юге Украины. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«О взрывах в Одессе сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

До этого взрывы произошли в Миргородском районе Полтавской области Украины, заявлял глава областной военной администрации Филипп Пронин.

Как сообщал RT, воздушную тревогу сегодня объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Утром 27 апреля назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что серия взрывов произошла в Херсоне. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в 6:40 мск произошел мощный взрыв в стороне железнодорожного вокзала Херсона. До этого российские войска ударили по дому в Херсоне, с которого ВСУ запускали дроны.

Ранее в Киеве произошел взрыв.