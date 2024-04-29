Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взрывы произошли в Одессе

«Страна.ua»: взрывы произошли в Одессе на юге Украины

close
100%
Shutterstock

Взрывы произошли в городе Одессе на юге Украины. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«О взрывах в Одессе сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

До этого взрывы произошли в Миргородском районе Полтавской области Украины, заявлял глава областной военной администрации Филипп Пронин.

Как сообщал RT, воздушную тревогу сегодня объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Утром 27 апреля назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что серия взрывов произошла в Херсоне. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в 6:40 мск произошел мощный взрыв в стороне железнодорожного вокзала Херсона. До этого российские войска ударили по дому в Херсоне, с которого ВСУ запускали дроны.

Ранее в Киеве произошел взрыв.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами