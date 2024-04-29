Акцизы на вино увеличат втрое. Останутся ли россияне без дешевого алкоголя Виноторговец Липилин: бутылка игристого вина подорожает на 75 рублей с 1 мая

С 1 мая в России значительно вырастет размер акциза на вино, в том числе на отечественное игристое. Участники алкогольного рынка и экономисты в беседе с «Газетой.Ru» предрекли подорожание вин в магазинах. Эксперты уточнили, что импортное вино взлетит в цене сильнее, чем российское, а потребители — особенно молодежь — будут переходить на другие напитки, в том числе пиво и сидр.

В настоящее время акциз на вино составляет 36 рублей за 1 литр, а с 1 мая 2024 года он вырастет до 108 рублей, то есть в три раза. Акциз на игристые вина, в том числе российские, — 47 рублей за 1 литр, с 1 мая он увеличится до 119 рублей за литр.

Что такое акциз и как он работает Акциз — это косвенный налог, которым в России облагаются товары масс-маркета, в том числе вино и игристые вина. Устанавливается федеральными законами, законопроекты разрабатывает Минфин РФ, акцизную систему регулирует Налоговый кодекс.



С помощью акциза государство пополняет бюджет, такой налог уплачивают импортеры и производители алкоголя. Но в конечном счете акциз ложится на плечи потребителей, ведь после повышения акцизов импортеры и производители включают его в стоимость продукции, а магазины дополнительно устанавливают свою наценку.



Подтверждают уплату акциза специальные знаки — акцизные марки. Они должны быть наклеены на каждую единицу алкогольной продукции. Если акцизной марки нет, продукция считается нелегальной.



Максимальный срок штрафа за неуплату акциза — 300 тыс. рублей или сумма иного дохода за период от одного до двух лет. Возможны принудительные работы сроком до года, до шести месяцев ареста или тюремное заключение на год — в зависимости от тяжести нарушения.

При повышении акциза цены в российских магазинах растут, поскольку производители не хотят терять выручку. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что производители вин начнут повышать цены уже с 1 мая. О таких планах заявили «Абрау-Дюрсо» и «Цимлянские вина».

Производители алкоголя после уплаты акциза могут получить возмещение, подав заявление в налоговую. Благодаря такому механизму налогового вычета, российские виноделы, которым положен вычет, сначала заплатят акциз 108 рублей с литра, а затем получат обратно 107 рублей с литра.

В таком случае фактический сбор для них составит 1 рубль с литра, отмечает председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Тем не менее Шапкин уверен, что отечественные компании все же повысят цены:

«На российских винах повышение акцизов сказаться не должно, но производители все равно хотят поднять цены на 30-40% и уже заявили об этом».

По оценке Липилина, цены на тихие вина вырастут на 55 рублей за бутылку, на игристые — на 75 рублей, если учитывать только влияние акциза.

Доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Татьяна Суворова в беседе с «Газетой.Ru» допустила, что сильнее всего подорожают игристые вина: покупатели могут ожидать добавочных 20-35% к цене этих алкогольных напитков. На вино прирост цен будет менее резкий — от 3% до 7%, уточнила эксперт:

«Если сейчас бутылка полусладкого вина стоит от 170 до 280 рублей, сухого вина — от 150 рублей до 300 рублей, игристые и вермут, например «Советское шампанское», — от 240 до 430 рублей, средняя стоимость игристого вина и вина соответственно вырастет на 50-98 рублей за бутылку».

То есть в среднем игристое вино может стоить от 290 до 480 рублей за бутылку, а вино — от 268 до 398 рублей за бутылку.

По мнению Суворовой, торговые сети не будут сдерживать цены на вина на фоне общего значительного подорожания продуктовой корзины.

Председатель президиума Ассоциаций компаний розничной торговли Игорь Караваев сказал «Газете.Ru», что торговые сети всегда стремятся избежать скачков потребительских цен, постепенно и плавно повышая стоимость и добавляя в ассортимент больше товаров по доступным ценам.

«В этой связи мы не можем говорить о повсеместном росте цен на тихие и игристые вина после повышения акцизов с 1 мая. Мы наблюдаем органический рост интереса потребителей к российским винам, на которые приходится более половины всего реализуемого объема виной продукции в торговых сетях», — сказал эксперт.

Суворова считает, что цены на вино в ресторанах и кафе тоже вырастут — на 15-30%: рестораторы не планируют снижать наценку, особенно в летний сезон и в преддверии майских праздников.

Сколько будет стоить импортное вино?

По словам Шапкина, импортеры после повышения акцизов заплатят в 130 раз больше, чем до 1 мая, если дополнительно учесть уплачиваемый ими налог на добавленную стоимость в 20%. Липилин пояснил, что, помимо акциза, продолжается эффект увеличения пошлин на вина из недружественных стран (в августе 2023 года пошлина была повышена до 20%, но не менее $1,5 за бутылку) и колебаний курсов валют.

По оценке Шапкина, цены на импортное вино в российских магазинах вплотную приблизятся к 1000 рублей за бутылку.

Перестанут ли россияне покупать вино?

По словам Караваева, отечественные вина сейчас лидируют по спросу в бюджетном ценовом сегменте. Также растет интерес потребителей к винам нижнего ценового сегмента из стран Латинской Америки (Чили, Аргентины), ЮАР, Армении, Азербайджана.

«У европейских вин, на которые сейчас приходится не более трети от объема продаж импортного вина, есть свой лояльный потребитель, и вряд ли изменение акцизов приведет к резким одномоментным перепадам спроса. Мы ожидаем плавный устойчивый и системный рост спроса на российскую продукцию по мере развития отечественной винодельческой индустрии в ближайшие годы», — сказал эксперт.

Шапкин допустил, что из-за роста цен на вино значительная часть покупателей переключатся на другие напитки. По словам Липилина, спрос россиян уже смещается в сторону пива, крепкого алкоголя, который подходит для коктейлей, и российских вин, которые дорожают медленнее. Суворова допустила переход молодых россиян в возрасте до 25 лет на пиво (120-160 рублей за 1 литр) или сидр (около 200 рублей за 1 литр).