Актриса Волкова рассказала, что ее дочь дважды вызывала роды вином

Актриса Екатерина Волкова призналась в шоу «Звезды сошлись», что ее дочь Валерия дважды стимулировала роды вином.

Волкова призналась, что дочь таким образом вызвала у себя первые роды. Девушке захотелось поесть мяса и выпить вино. Актриса не стала ей отказывать в этом. Они вместе выпили и легли спать. Ночью у дочери артистки отошли воды. Так родился первый внук звезды — Тимофей.

Во вторую беременность Валерия сильно переживала, что у нее не начинались схватки на 42-й неделе. В итоге Волкова предложила ей повторить прошлый опыт. Дочь согласилась, а через несколько часов они поехали в роддом. По словам артистки, внук Платон родился в день весеннего равноденствия — 20 марта.

«В три часа ночи у нее все началось. В 6:05 она родила. Она успела рыбы. Говорит: «Ой, мам, все-таки ты полегче характером». Я — рыба, а моя мама — овен. И она (дочь) говорит: «Ой, все-таки рыбу хочется». И в день весеннего равноденствия родился мой второй внук», — поделилась актриса.

Платон появился на свет ростом 52 сантиметра, а весом — 3800 граммов.

Ранее сестра Фриске раскрыла, сколько тратит денег в месяц.