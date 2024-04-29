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В минюсте Украины с юмором ответили на сообщения об ограничениях прав человека в стране

В минюсте Украины ответили анекдотом на сообщения об ограничениях прав человека

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Глава минюста Украины Денис Малюська ответил анекдотом на сообщения о том, что украинская сторона в апреле вновь подала в Совет Европы уведомление об отступлении от Европейской конвенции по правам человека на время военного положения. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам министра, Украина в этом месяце «не приостановила защиту, а как раз наоборот — пересмотрела и забрала оговорки по ограничению определенного набора прав».

«Короче говоря, «не выиграл, а проиграл, не в покер, а в спортлото, не $100 000, а три рубля, и не Рабинович, а Абрамович», — написал он.

До этого Киев изменил заявление, представленное в Совете Европы, относительно отступления от обязательств, установленных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Пакте о гражданских и политических правах в период военного положения.

В заявлении отмечается, что в связи с введением военного положения на территории Украины конституционные права и свободы человека и гражданина, закрепленные в статьях 30-34, 38, 39, 41-44, 53 конституции Украины, могут временно подвергаться ограничениям.

Ранее в Госдепе США заявили, что украинский телемарафон нарушает право на свободу выражения мнений.

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