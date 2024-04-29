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Сын Федора Добронравова рассказал о состоянии отца после операции

Актер Виктор Добронравов сообщил, что отец уже работает после операции

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@dobronravov.fedor/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Актер Виктор Добронравов сообщил в беседе с «Пятым каналом», что его отец Федор уже восстановился после операции.

По словам Добронравова-младшего, 62-летний актер чувствует себя хорошо и уже приступил к работе над проектами.

«Снимают они второй сезон сериала «Мастодонт». Так что все нормально. Работаем», — поделился артист.

15 марта Федор Добронравов отменил все спектакли на ближайший год до января 2025 года. По данным Shot, артисту предстояла продолжительная реабилитация после операции, без которой он мог бы остаться инвалидом.

28 февраля Добронравов обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике и болезненное глотание. После компьютерной томографии 62-летнему артисту провели экстренную операцию, в ходе которой удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков. Всего в стационаре актер провел восемь дней, 7 марта его выписали из больницы.

Федор Добронравов получил известность после съемок в сериале «Сваты», в котором сыграл роль Ивана Будько.

Ранее Зарубина заявила о желании Галкина (признан в РФ иностранным агентом) вернуться в Россию.

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