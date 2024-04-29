С сайта Минобороны РФ удалили информацию о Тимуре Иванове

С сайта министерства обороны России удалена страница заместителя министра российского оборонного ведомства Тимура Иванова, который был арестован по делу о взятках. Это следует из информации на сайте Минобороны РФ.

Кроме того, Иванова больше нет на сайте в списке заместителей министра обороны России.

До этого совладелец компании «Oлимпситистрой» Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки заместителю российского министра обороны Тимуру Иванову, подал апелляционную жалобу на решение суда о своем аресте. По версии следствия, Фомин находился с Ивановым в доверительных отношениях и оказывал ему услуги имущественного характера. Предприниматель освободил заместителя министра обороны РФ от обязанности платить за товары и работы, связанные с реконструкцией и ремонтом зданий.

24 апреля заместителя министра обороны РФ и его приятеля Сергея Бородина арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Их отправили в СИЗО до 23 июня текущего года.

Ранее в Кремле рассказали о судьбе строительных контактов, начатых при Иванове.