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С сайта Минобороны РФ удалили информацию о Тимуре Иванове

Страницу Тимура Иванова удалили с сайта Минобороны России

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

С сайта министерства обороны России удалена страница заместителя министра российского оборонного ведомства Тимура Иванова, который был арестован по делу о взятках. Это следует из информации на сайте Минобороны РФ.

Кроме того, Иванова больше нет на сайте в списке заместителей министра обороны России.

До этого совладелец компании «Oлимпситистрой» Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки заместителю российского министра обороны Тимуру Иванову, подал апелляционную жалобу на решение суда о своем аресте. По версии следствия, Фомин находился с Ивановым в доверительных отношениях и оказывал ему услуги имущественного характера. Предприниматель освободил заместителя министра обороны РФ от обязанности платить за товары и работы, связанные с реконструкцией и ремонтом зданий.

24 апреля заместителя министра обороны РФ и его приятеля Сергея Бородина арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Их отправили в СИЗО до 23 июня текущего года.

Ранее в Кремле рассказали о судьбе строительных контактов, начатых при Иванове.

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