«Легко отделалась»: с дома в центре Петербурга откололся кусок лепнины и упал на девушку

Девушка получила ушибы из-за падения на нее куска лепнины, отколовшегося от фасада дома в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент, по словам очевидцев, произошел около полудня у дома №19 на Гороховой улице. Элемент декора обрушился и приземлился близко ко входу в одно из помещений, в этот момент там стояла девушка, она обратилась за медицинской помощью.

«Сейчас только вышла из травмы. Ушибы руки и ноги без переломов. Немного в шоке пока. Я еще легко отделалась, могло быть все серьезнее», — считает пострадавшая.

Теперь девушка планирует подать иск к управляющей компании.

Ранее в Оренбурге часть фасада здания депо обрушилась на детскую площадку.