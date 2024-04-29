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Полковник объяснил стратегическое значение освобождения Семеновки

Полковник Матвийчук: Семеновка приближает ВС РФ к Краматорску и Славянску

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РИА «Новости»

Взятие под контроль населенного пункта Семеновка в Донецкой народной республике (ДНР) приближает Вооруженные силы (ВС) России к Краматорску и Славянску. Об этом заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

Он пояснил, что Россия возвращает под свой контроль все земли, которые по закону принадлежат РФ, то есть находятся в границах ДНР. Эксперт прокомментировал взятие под контроль Семеновки.

«Это еще один пункт, приближающий наши войска к Краматорску и Славянску, где будет разворачиваться, я так понимаю, крайняя битва по уничтожению ВСУ на Донбассе», — заявил Матвийчук.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что взятие российскими войсками села Семеновка, находящегося под Авдеевкой, позволит усилить давление на группировку ВСУ в Карловке.

О взятии под контроль населенного пункта Семеновка Минобороны РФ сообщило 29 апреля.

Ранее российские войска освободили Новомихайловку в ДНР.

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