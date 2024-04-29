МИД Таджикистана вручил ноту послу России

Министерство иностранных дел Таджикистана вручило ноту российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву из-за якобы нарушения прав граждан республики.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя департамента информации таджикистанского МИД.

«Посол России в Душанбе был сегодня вызван в МИД, где ему была вручена нота в связи с нарушением прав граждан Таджикистана в Российской Федерации», — заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Таджикистана Шохин Самади рассказал, что в московских аэропортах застряли порядка тысячи граждан страны.

В конце прошлой недели МИД Таджикистана также посоветовал согражданам не ездить в РФ без острой необходимости, пишет RT.

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявлял, что граждане Таджикистана не обращались ни с какими жалобами на проблемы со въездом в Россию.

Ранее МИД Таджикистана выразил обеспокоенность массовыми случаями отказа во въезде в РФ.