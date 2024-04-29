Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи заявили о тысячах «тихих убийств» в Газе

«Врачи без границ» предупредили о высокой смертности от болезней в секторе Газа

close
100%
Doaa Rouqa/Reuters

Международная благотворительная организация «Врачи без границ» в своем докладе заявила, что местные жители в секторе Газа умирают не только из-за авиаударов, но и из-за так называемых «тихих убийств». Подробности доклада приводит РБК.

В документе указано, что более 32 тыс. жителей сектора Газа стали жертвами вооруженного конфликта, 75 тыс. получили ранения. Еще около 8 тыс., предположительно, находятся под обломками зданий. Кроме того, фиксируется высокий показатель «тихих убийств», то есть предотвратимых в нормальной ситуации смертях от заболеваний, вызванных коллапсом и антисанитарией.

«Даже в случае прекращения огня в Газе, вероятно, произойдут тысячи таких смертей из-за того, что потребуется время для улучшения условий водоснабжения, санитарии и жилья», — говорится в докладе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

29 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль, но при этом стремятся «прекратить ужасные страдания» жителей Газы.

Ранее в США усомнились в соблюдении Израилем международного права в Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами