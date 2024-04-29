Врачи заявили о тысячах «тихих убийств» в Газе

Международная благотворительная организация «Врачи без границ» в своем докладе заявила, что местные жители в секторе Газа умирают не только из-за авиаударов, но и из-за так называемых «тихих убийств». Подробности доклада приводит РБК.

В документе указано, что более 32 тыс. жителей сектора Газа стали жертвами вооруженного конфликта, 75 тыс. получили ранения. Еще около 8 тыс., предположительно, находятся под обломками зданий. Кроме того, фиксируется высокий показатель «тихих убийств», то есть предотвратимых в нормальной ситуации смертях от заболеваний, вызванных коллапсом и антисанитарией.

«Даже в случае прекращения огня в Газе, вероятно, произойдут тысячи таких смертей из-за того, что потребуется время для улучшения условий водоснабжения, санитарии и жилья», — говорится в докладе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

29 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль, но при этом стремятся «прекратить ужасные страдания» жителей Газы.

Ранее в США усомнились в соблюдении Израилем международного права в Газе.