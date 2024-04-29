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Названо число дел, возбужденных на Украине за уклонение от призыва

«Новое время»: на Украине возбудили почти 11,3 тысячи дел против уклонистов

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Kuba Stezycki/Reuters

Правоохранительные органы Украины с 2022 года возбудили более 11 тыс. уголовных дел в связи с уклонением от призыва на службу в армии и воинского учета. Об этом пишет местное издание «Новое время» со ссылкой на данные офиса генерального прокурора страны.

«Украинские правоохранительные органы завели почти 11,3 тыс. уголовных дел из-за уклонения [граждан] от призыва или нарушения воинского учета», — говорится в материале.

Из публикации следует, что в 2022 году из-за уклонения от призыва на службу в армии было возбуждено около 2,5 тыс. уголовных дел. При этом количество уголовных дел, заведенных из-за нарушения воинского учета, почти достигло 500.

В 2023 году на Украине возбудили 6745 уголовных дел за уклонение от призыва на воинскую службу. Число аналогичных уголовных дел, заведенных в первые три месяца текущего года, превысило 1,5 тыс.

23 апреля украинский адвокат Юрий Демченко заявил, что в тюрьмах страны не хватит мест для всех уклонистов и дезертиров. Всего на Украине имеется 100 учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы, рассчитанных на 78 763 человека. Однако 44 861 место уже занято, подчеркнул юрист.

Ранее в украинской полиции раскрыли количество уклонистов от мобилизации, разыскиваемых в Киеве.

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