Стало известно, в чем обвиняют задержанного в ДНР главу нижегородской думы

Председателя нижегородской городской думы задержали в Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, парламентария обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Еще в субботу, 27 апреля, Лавричев сообщал в своих социальных сетях, что находится в Донецке и ожидает гуманитарный конвой.

Также Telegram-канал сообщает, что в Донецке Лавричев встретился с экс-чиновником из Нижнего Новгорода, а ныне зампредом правительства ДНР Андреем Чертковым. Чертков сообщил нижегородским СМИ, что Лавричева уже доставили из ДНР в родной регион.

О задержании Лавричева в ДНР днем 29 апреля сообщали нижегородские медиа. В пресс-службе гордумы отмечали, что не обладают информацией о случившемся. Сам Лавричев не отвечал на телефонные звонки.

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