Стали известны личности погибших при нападении в КЧР полицейских

В столкновении с боевиками в Карачаево-Черкесии погибли два курганских сотрудника полиции — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

В МВД выразили соболезнования родным и близким сотрудников полиции, погибших при выполнении служебного долга.

Поздним вечером 28 апреля в Карачаево-Черкесии произошло вооруженное нападение на наряд ДПС. Злоумышленники бросили в полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматов. Стражи порядка открыли ответный огонь — на одном из преступников сработало еще одно взрывное устройство. В результате двое полицейских погибли. Кроме того, злоумышленники ранили четверых правоохранителей, медики оценивают их состояние, как стабильно тяжелое.

Нападавшие были ликвидированы. Позже они были опознаны как причастные к нападению 22 апреля.

Доклад по этому делу позже представят главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, пишет RT.

Ранее сообщалось, что семьи погибших и пострадавших полицейских в Карачаево-Черкесии получат выплаты.