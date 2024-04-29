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Стали известны личности погибших при нападении в КЧР полицейских

В МВД раскрыли личности погибших при нападении в КЧР полицейских

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МВД по КЧР' class="item-image" >
Телеграм-канал МВД по КЧР

В столкновении с боевиками в Карачаево-Черкесии погибли два курганских сотрудника полиции — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

В МВД выразили соболезнования родным и близким сотрудников полиции, погибших при выполнении служебного долга.  

Поздним вечером 28 апреля в Карачаево-Черкесии произошло вооруженное нападение на наряд ДПС. Злоумышленники бросили в полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматов. Стражи порядка открыли ответный огонь — на одном из преступников сработало еще одно взрывное устройство. В результате двое полицейских погибли. Кроме того, злоумышленники ранили четверых правоохранителей, медики оценивают их состояние, как стабильно тяжелое.

Нападавшие были ликвидированы. Позже они были опознаны как причастные к нападению 22 апреля.

Доклад по этому делу позже представят главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, пишет RT.

Ранее сообщалось, что семьи погибших и пострадавших полицейских в Карачаево-Черкесии получат выплаты.

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