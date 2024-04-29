Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что несколько сторонников России внедрились в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как заявил глава региона, они сделали это «для облегчения сбора информации» о военных объектах противника.

Он также разместил в Telegram-канале заявление представителя подпольной организации «Русский Херсон». По словам подпольщика несколько его сторонников осознанно мобилизовались в ВСУ, чтобы иметь возможность добывать координаты расположения техники и личного состава противника и уже успешно передают эту информацию.

20 апреля Сальдо сообщил, что сторонники России в рядах Вооруженных силах Украины снабдили пророссийских подпольщиков в Херсоне оружием, которое Североатлантический альянс поставил Киеву.

Он отметил, что бойцы «Русского Херсона» готовы в любой момент выступить с оружием, чтобы «ударить в тыл» ВСУ и «помочь наступающим российским войскам».

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.