Зеленский считал «фигней» риски для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский считал риски для страны в отношениях с Россией и западными странами «фигней». Об этом сообщил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко телеканалу «Прямой».

По его словам, Зеленский, став президентом, рассчитывал использовать свои «артистические данные» и умение быть обаятельным.

«Он (Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») говорил, что все это фигня. Я его спрашивал: как ты будешь общаться? С Путиным, с Меркель, с Трампом? Он действительно был уверен, что артистические данные и умение включить обаяшку решают все», — сказал Луценко.

Экс-генпрокурор Украины добавил, что понимал провал стратегии Зеленского в его отношениях с РФ.

До этого Зеленский заявил, что Украина и НАТО достигли наиболее высокого уровня отношений за время независимости государства.

29 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев., о его визите заранее не объявлялось. Столтенберг заявил, что страны альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине. Он также добавил, что пока объявленных обещаний по поставкам систем ПВО и боеприпасов к ним Украине недостаточно, «нужно еще больше».

Ранее Столтенберг предостерег Запад от зависимости от Китая.