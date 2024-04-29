Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский считал «фигней» риски для Украины

Зеленский назвал «фигней» риски для Украины в отношениях с Россией и Западом

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский считал риски для страны в отношениях с Россией и западными странами «фигней». Об этом сообщил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко телеканалу «Прямой».

По его словам, Зеленский, став президентом, рассчитывал использовать свои «артистические данные» и умение быть обаятельным.

«Он (Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») говорил, что все это фигня. Я его спрашивал: как ты будешь общаться? С Путиным, с Меркель, с Трампом? Он действительно был уверен, что артистические данные и умение включить обаяшку решают все», — сказал Луценко.

Экс-генпрокурор Украины добавил, что понимал провал стратегии Зеленского в его отношениях с РФ.

До этого Зеленский заявил, что Украина и НАТО достигли наиболее высокого уровня отношений за время независимости государства.

29 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев., о его визите заранее не объявлялось. Столтенберг заявил, что страны альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине. Он также добавил, что пока объявленных обещаний по поставкам систем ПВО и боеприпасов к ним Украине недостаточно, «нужно еще больше».

Ранее Столтенберг предостерег Запад от зависимости от Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами