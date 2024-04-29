Трое лжеврачей похитили у пациентов 6 млн рублей и получили условные сроки

В Нижнем Новгороде лжеврачи похитили у пациентов 6 млн рублей и оказались на скамье подсудимых, пишет «Коммерсантъ».

Троих лжеврачей судили за мошенничество в составе организованной группы. Как установили суд и следствие, они похитили у нижегородцев 6 млн рублей, работая в псевдомедицинских центрах ООО «Городская поликлиника № 23» и «Центр здоровья Биокко». Учреждения работали в городе в 2019-2021 годах, при этом одно из них не имело лицензии на оказание медицинских услуг.

Компании приглашали горожан на бесплатную диагностику организма, а на приеме ставили клиентам вымышленные диагнозы и предлагали пройти лечение на платной основе. Деньги, полученные по этой преступной схеме, мошенники делили между собой. Их признали виновными и в качестве наказания назначили от 4 до 6 лет условно с испытательными сроками от 4 до 5 лет.

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