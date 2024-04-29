В США подтвердили, что Украину не планируют приглашать в НАТО этим летом

Украина не получит приглашение на вступление в НАТО во время проведения летнего саммита альянса в Вашингтоне. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, сообщает ТАСС.

Смит отметила, что НАТО было не готово к приему Украины в свои ряды во время проведения прошлогоднего саммита в Вильнюсе и эта же позиция сохранится и сейчас.

«Альянс поступит таким образом и нынешним летом», — заявила американский дипломат, выступая по телемосту в Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией) в Вашингтоне.

Смит выразила надежду, что союзники по НАТО «предложат Украине конкретный план» по приближению к альянсу.

29 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к вступлению в Североатлантический альянс.

При этом он отметил, что страны — члены НАТО не смогут договориться о членстве украинского государства к саммиту альянса в Вашингтоне в июле.

Ранее премьер Словакии резко высказался о принятии Украины в НАТО.