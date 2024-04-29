В Харькове переименовали 367 улиц из-за связи их названий с Россией

Руководство украинского города Харькова переименовало 367 улиц, названия которых так или иначе связаны с Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале местного городского совета.

В заявлении отмечается, что теперь улица всемирно известного русского ученого-химика Дмитрия Менделеева называется улицей Учебной. Название улицы русского баснописца Ивана Крылова, в свою очередь, изменили на улицу Археологов.

Также были переименованы переулок Вологодский, Вологодская улица и Новгородская улица. Им присвоили названия переулок Английски, Британская улица и Европейская улица соответственно. На этом список не заканчивается.

«Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов», — говорится в сообщении.

24 апреля глава назначенной украинскими властями администрации города Херсона Роман Мрочко заявил, что руководство населенного пункта решило переименовать 24 улицы. Речь идет о топонимах, названия которых связаны с Россией.

В частности, название улицы русского писателя Льва Толстого изменили на улицу Героев УПА (организация запрещена в России). Аббревиатура расшифровывается как Украинская повстанческая армия.

Ранее в Одессе отказались переименовывать часть улиц, названия которых связаны с Россией.