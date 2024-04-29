В парламенте Грузии при рассмотрении закона об иноагентах произошла потасовка

Рассмотрение законопроекта об иностранных агентах, которое проходит в парламенте Грузии, сопровождается перепалками между представителями властей и оппозиции. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Грузия.

В материале отмечается, что между некоторыми участниками заседания юридического комитета парламента происходят словесные перепалки. При этом доходит даже до закидывания оппонентов различными предметами.

Публикация сопровождается видеозаписью, сделанной во время мероприятия. В ролике депутат Хатия Деканоидзе бросила несколько бутылок в члена парламентского большинства Гурама Мачарашвили.

Журналисты уточнили, что перед этим мужчина обвинил коллегу в «продаже» родной страны ради государственной должности в другом государстве. В период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года она возглавляла Национальную полицию Украины, на что и намекал законодатель.

«На данный момент уже восемь депутатов от оппозиции удалены из зала, еще несколько покинули заседание в знак протеста», — говорится в публикации.

29 апреля юридический комитет парламента Грузии обсуждает законопроект об иностранных агентах во втором чтении. На этом фоне в законодательном органе усилили меры безопасности, в том числе ограничили вход в здание.

Ранее на митинге против закона об иностранных агентах, который прошел в Тбилиси, задержали бывшего государственного министра.