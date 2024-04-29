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Правозащитники отреагировали на репрессии из-за студенческих протестов в США

HRW: репрессии в США против пропалестинских студенческих протестов шокируют

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Depositphotos

В правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) раскритиковали реакцию на проходящие в США пропалестинские студенческие протесты.

Там отметили, что реакция руководства некоторых американских университетов на эти протесты в студенческих городках вызывает шок.

«Эти люди должны поддерживать обучение и дискуссии, поощряя новое поколение защищать свои убеждения в атмосфере уважения основных свобод. Вместо этого они ответили жесткими репрессиями в отношении студентов», — говорится в заявлении.

Как отметили правозащитники, мирный протест является одним из прав человека, как и свободы слова и самовыражения.

28 апреля сообщалось, что около 900 человек были задержаны в Соединенных Штатах за 10 дней на демонстрациях в поддержку Палестины.

Демонстрации проходили на территориях вузов. Отмечалось, что это самый масштабный ответ полиции на активизм учащихся за последние годы.

Ранее в Совете Федерации назвали нереальными размеры протестов в США против операции в Газе.

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