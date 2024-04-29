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Действующий обладатель Кубка Гагарина продолжит карьеру в НХЛ

Журналист Джонстон: игрок «Металлурга» Гребенкин подписал контракт с «Торонто»

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Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Гребенкин подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом в своих соцсетях написал журналист Крис Джонстон.

«Никита Гребенкин подписал трехлетний контракт новичка с «Лифс». Он вступает в силу немедленно», — написал Джонстон.

В прошлом сезоне Гребенкин провел за «Металлург» 90 матчей, забив 22 шайбы. Также он отдал 24 результативные передачи.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина 2024 года, обыграв в четвертом матче финальной серии ярославский «Локомотив». На пути к финалу «Металлург» обыграл хабаровский «Амур», «Спартак» и «Автомобилист».

«Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Магнитогорцы добирались до трофея в 2014 и 2016 годах.

До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. В этом сезоне обе команды вылетели в первом раунде.

Ранее чемпион мира назвал минус завершившегося финала Кубка Гагарина.

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