Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кэмерон оценил предложения Израиля по перемирию с ХАМАС как «очень щедрые»

Кэмерон назвал предложения Израиля по перемирию с ХАМАС «очень щедрыми»

close
100%
Annegret Hilse/Reuters

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль сделал палестинскому движению ХАМАС «очень щедрое предложение». Об этом руководитель Форин Офис высказался, выступая на специальной сессии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии, сообщает RT.

К «очень щедрому предложению» Кэмерон отнес предполагаемое 40-дневное перемирие с возможностью обмена палестинских заключенных на израильских заложников.

Глава МИД Великобритании выразил надежду, что ХАМАС согласится на такие условия.

16 апреля сообщалось, что палестинское движение ХАМАС отклонило все условия последнего предложения по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками. ХАМАС требует, чтобы на первом этапе соглашения были гарантированы полный вывод израильской армии из сектора Газа, постоянное прекращение огня, и на втором этапе — неограниченное возвращение палестинцев на север анклава. Также движение увеличило количество палестинских заключенных, которых оно требует получить за каждого освобожденного заложника, и количество осужденных за тяжкие преступления, которых ХАМАС также хочет освободить.

О прогрессе в переговорах по палестинскому конфликту стало известно 8 апреля. В обсуждении проблемы участвовали представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС.

Ранее сообщалось, что руководство ХАМАС не планирует покидать Катар.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами