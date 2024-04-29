Кэмерон оценил предложения Израиля по перемирию с ХАМАС как «очень щедрые»

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль сделал палестинскому движению ХАМАС «очень щедрое предложение». Об этом руководитель Форин Офис высказался, выступая на специальной сессии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии, сообщает RT.

К «очень щедрому предложению» Кэмерон отнес предполагаемое 40-дневное перемирие с возможностью обмена палестинских заключенных на израильских заложников.

Глава МИД Великобритании выразил надежду, что ХАМАС согласится на такие условия.

16 апреля сообщалось, что палестинское движение ХАМАС отклонило все условия последнего предложения по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками. ХАМАС требует, чтобы на первом этапе соглашения были гарантированы полный вывод израильской армии из сектора Газа, постоянное прекращение огня, и на втором этапе — неограниченное возвращение палестинцев на север анклава. Также движение увеличило количество палестинских заключенных, которых оно требует получить за каждого освобожденного заложника, и количество осужденных за тяжкие преступления, которых ХАМАС также хочет освободить.

О прогрессе в переговорах по палестинскому конфликту стало известно 8 апреля. В обсуждении проблемы участвовали представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС.

Ранее сообщалось, что руководство ХАМАС не планирует покидать Катар.